1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒

為了鼓勵參與股東會、回饋股東，同時提升公司形象與品牌知名度，公司時常發放紀念品回饋，高CP值紀念品吸引股民熱潮；近期一名網友在社群發文詢問「有沒有零股可以領取股東紀念品，然後CP值高的股票？」名單曝光引發熱議。

原PO在社群發文詢問，有沒有人有推薦「零股」可以領取股東紀念品且CP值高，或是整張送很好的股票？貼文一出，一派網友推薦「1張華南金，配股配息還有可愛紀念品」、「華南去年是LINE FRIENDS不鏽鋼杯＋造型吊飾組」、「王品每年請你吃牛排」、「聯電，會送咖波聯名小物」、「六福村」。

也有網友推薦「台肥」，其股東會紀念品包括胺基酸深層潔顏慕斯及玻尿酸保濕潤澤化妝水禮盒，且不限股數、1股即可領取，或是推薦家中有孩子，又剛好喜歡上樂園的股民，買1股大魯閣「股東會有每個月買1送1的券可以去愛樂園玩」，笑說「我家2寶已經去到不想去」。

另外，許多網友推薦「中鋼」，指出其股價低、紀念品不錯，「唯獨手腳要快，慢了就沒了」、「中鋼！現在股價超便宜」、「中鋼CP值挺高的」，引發討論。



