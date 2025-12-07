1至10月網路投保 創同期新高

今年產險網路投保市場維持強勁成長。統計顯示，1至10月網路投保件數達725.7萬件、保費46.68億元，雙雙創下同期新高，其中旅遊相關保險尤其亮眼，保費與件數年增率分別達33.9%、28%。而隨著投保人數快速增加，民眾投保旅綜險的行為，也反映網路投保提供更彈性、多元的投保模式。

根據南山產物旅綜險網路投保資料，「小週末」週三是整週投保量最高的一天，占比約15.7%，週一次之。而投保時點，約有40%在出發前24小時內，其中18%更為出發當日才投保；15.7%則於前一日完成。另晚間為最常見投保時間，占比達43%，凸顯網路投保在時間便利性上的優勢。

廣告 廣告

在保障選擇方面，中高額度已成旅客主流。南山產物統計顯示，選擇1,000萬與500萬元保障的人數占比分別為25.4%與25%，另有12.7%選300萬元。為回應旅客對高額保障的需求，南山產物亦推出最高1,200萬元的保障組合，協助旅客因應海外醫療與突發事件風險。

南山產物指出，旅客在規劃旅遊保險時，可依行程類型與個人需求選擇最適合的投保方式。若希望由專人協助檢視保障內容、整合家庭成員需求，可透過業務員投保仍是最佳選擇之一。