1至4月台灣赴美旅客成長51% 躍升第18客源國

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（中央社記者余曉涵台北11日電）美國旅遊推展協會今天表示，今年1到4月台灣赴美旅客較去年同期成長51%，已經躍升成為美國第18大客源國，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最好的成績。

根據交通部觀光署統計，今年1到4月台灣旅客出國人次為712萬1102人次，其中以日本為最熱門的旅遊目的地，美國則占出國旅客的3%左右。

美國旅遊推展協會今天舉行季會，美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，今年1到4月台灣赴美旅遊人次亮眼，高達14萬7496人次，較去年同期的9萬7866人次成長51%，也躍升美國第18大客源國（含加拿大與墨西哥）。

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唐靜儀說，這也是COVID-19疫情以來最好的成績，而且其實今年1到4月全球赴美國旅客人次稍微退步，但台灣則是一枝獨秀地往上成長，主要是台美經貿投資帶動旅客需求，加上不少航空公司新闢美國航點等，都帶動整體旅客人次。

唐靜儀認為，雖然在油價推升下，機票有漲幅，但與其他國家相比，台灣燃油附加費的調整算是很微幅的，因此雖然有影響，但認為影響的比例不大。

對於今年目標，唐靜儀表示，1到4月已經超乎預期，希望下半年也可以持續維持這樣的成長幅度。

另外，美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如指出，目前市場上對簽證規定、入境流程、相關費用及國家公園收費等資訊，仍有部分誤解與資訊落差，過去也缺乏可整合的相關資訊，因此Brand USA推出全新旅遊導航計畫，要協助旅客掌握最新的赴美資訊。（編輯：管中維）1150611