1至5歲生日禮金 草屯鎮長二萬厚禮相送正式開跑

草屯鎮長送禮兒童，議員代表會里長都來相挺。（記者扶小萍攝）





南投縣草屯鎮兒童福利再增，在代表會全力支持下，今年1月1日起，鎮公所落實兒童福利政策並強化幼兒照顧支持，推動「兒童生日禮金」政策。鎮長簡賜勝2日上午於鎮公所5樓禮堂宣布，今年起年滿1至5歲幼童，將贈送2萬元生日禮金，鼓勵年輕爸媽加油早生貴子。

簡賜勝鎮長就任以來舉辦多項創舉的大型活動與推動新政策，2日舉行兒童生日禮金政策記者會，議員廖梓佑、林友友、代表會主席陳文忠與多位代表及多名里長都出席相挺。

簡鎮長贈感謝狀感謝地方企業、單位的贊助活動。（記者扶小萍攝）

簡賜勝正式宣布鎮公所就1到5歲幼兒將發送2萬元的生日禮金，他表示草屯鎮為全縣最熱鬧的鎮，人口數為全縣之冠，少子化情況嚴峻，公所與代表會研議發送生日禮金，協助年輕爸媽養育子女，提高生育率，獲代表會通過元月一日起生效。初估受益幼童約3千多位，希望藉此繁榮草屯鎮，讓小朋友過開開心心的童年，營造幸福快樂城市。

簡鎮長贈送二萬元予生日的幼童。（記者扶小萍攝）

鎮代會陳主席指出，當初鎮長甫上任與代表會研議。原擬設立育嬰中心，唯需費時規劃，最終決定發送1至5歲2萬元生日禮金。幼兒到大學成長階段等所費不貲，尤其幼兒期年輕夫妻恐負擔沈重，此政策將斥資6千多萬元，另外公所對65歲以上長輩近2萬名每人也贈3千元敬老金。兩項政策經費即達到1億2千餘萬，社會福利優渥。代表會也期望公所未來加強地方建設。

幼兒園幼童表演熱場。（記者扶小萍攝）

鎮公所表示凡設籍草屯鎮、年滿1歲至5歲幼童，每人每年可申請新臺幣2萬元生日禮金，藉由實質補助減輕家庭育兒負擔，營造友善且安心的成長環境。

申請兒童及其父或母須於1至5歲生日前連續設籍草屯鎮滿一年，且申請時仍設籍草屯鎮；如父母或監護人無法照顧，得由同住的實際照顧者代為申請。申請期限為每年生日後6個月內，向草屯鎮公所社會課辦理。

簡鎮長表示，這項措施不僅紓緩家庭的經濟壓力，也展現鎮公所對幼兒成長與照顧的重視，進一步打造安心宜居的生活環境，提升年輕家庭留在草屯、扎根草屯的意願，帶動人口回流與地方繁榮。



