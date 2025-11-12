1至8月交通事故奪1819命！台南死亡213人全國最高
台灣行人地獄的稱號聲名遠播，而交通部日前公布今年1到8月交通事故統計，事故總件數為262956件，死亡人數累計達1819人，其中台南市死亡213人，較去年同期增加31人，為全國最多。
據交通部公布最新交通事故資料，今年1至8月死亡人數為1819人，當中以機車騎士（含大重機）發生交通事故死亡人數最多，為1101人；行人部分則有227人因交通事故死亡；另外共有34名外籍人士在台因交通事故死亡。
縣市部分，今年1至8月台南市交通事故死亡人數為213人，較去年同期增加31人、較前年同期增加21人，為最高之縣市；行人部分與去年同期比較，以台中市、高雄市行人死亡增加6人最多，另與前年同期比較，高雄市行人死亡增加13人最多。
責任編輯／陳俊宇
