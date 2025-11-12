1至8月道路交通事故死亡人數歷年第2低 高速公路重車安管持續加強

交通部今（十二）日召開道路交通安全記者會，政務次長陳彥伯表示，今（一一四）年一至八月道路交通事故整體死亡人數為歷年同期第二低，行人死亡人數為歷史第三低。據交通部公布最新資料，今年一至八月死亡人數共一千八百一十九人，較去年同期減少一百一十九人，降幅為六點一％；較前年同期減少一百七十人，降幅為八點五％，整體呈下降趨勢，但與每年目標七％下降仍有差距，需持續努力（見圖）。

各項重要指標中，機車、高齡、酒駕、兒童及少年死亡人數均較去年及前年同期減少，其中酒駕減幅最大；惟行人死亡人數較前年增加五人（增加二點三％），較去年減少二人（減少零點九％）。縣市部分，今年一至八月臺南市死亡人數較去年同期增加三十一人、較前年增加二十一人，為增幅最高縣市；行人死亡部分，以臺中市及高雄市較去年增加六人最多，較前年則高雄市增加十三人最多。整體每十萬人口死亡人數以屏東縣、雲林縣、宜蘭縣較高，行人死亡每十萬人口則以嘉義市、嘉義縣及臺中市居高。

交通部、內政部及地方政府合作，加速完成行人交通安全設施改善。截至今年九月，全國路口行人安全設施完成一千九百零一處，超過目標一千三百一十六處；人行道改善完成二百一十六點二公里，校園周邊道路改善完成一百九十九處，減少路側障礙物完成七百處。公路局省道路口改善完成四千三百四十五處，照明改善完成二百九十一處，人行道新增及改善完成四公里，路側障礙物減少完成一百零六處。行人早開時相完成一千四百九十一處，行人專用時相完成二百零二處，行人穿越道退縮完成二千九百九十七處。

針對大型載重車，高速公路局與監理及執法單位持續加強安全管理，包括自律—貨運業者工時及車況管理，他律—落實EIS計畫安全考核，法律—大型載重車惡意違規執法專案等措施，以降低事故風險。自去年三月台六一線西濱快速公路實施二十噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比由十五點三％，降至十二點三％。為提升快速公路安全，今年四月起在台66線、台68線、台72線、台76線、台84線、台86線及台88線七處九十公里/小時速限路段，將大貨車最高速限調降為八十公里/小時。正式實施迄今，大貨車事故占比由十四點一％，降至六點七％，成效良好。公路局將持續觀察並加強業者宣導，並呼籲駕駛遵守速限與載重管制，共同維護快速公路行車安全。