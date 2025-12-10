1至9月行人死亡增4％ 交通部鎖定宣傳「高齡違規穿越馬路」

2025年1至9月道路交通行人死亡263人，跟去年同期相比增加10人、提升4％。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年1至9月道路交通行人死亡263人，跟去年同期相比增加10人、提升4％。交通部表示，在停讓文化推動下，路口事故死亡以每年下降幅度3至4％；路段事故死亡高齡族群占比過半，高齡族群違規穿越馬路是下一階段宣導重點。

交通部今天(10日)公布1至9月統計，「30日整體死亡人數」2084人，比去年同期減少83人、3.8％。機車事故1259人，高齡者死亡883人，酒駕造成死亡109人，行人263人，兒少死亡47人；和去年同期相比，行人死亡增加10人、4％，其他則減少3.1至11.3％。

縣市方面，「30日整體死亡人數」高雄市228人居冠，比去年同期增加7人；台南市225人，比去年同期增加18人，增加人數居冠。「30日行人死亡人數」台中市48人居冠，比去年同期增加10人，死亡數跟增加人數皆居冠。

「每十萬人整體死亡人數」排行前三是屏東縣、雲林縣、嘉義縣，介於15.47至18人；「每十萬人行人死亡人數」排行前三是嘉義市、嘉義縣、澎湖縣，介於1.85至2.67人。

針對行人死亡數據增加，路政及道安司司長吳東凌表示，整體方向仍為下降趨勢，屬短暫波動，會持續朝道路交通事故死亡「年降7％」目標努力。

吳東凌說明，行人事故可大致分為路口及路段。在推動路口停讓文化下，路口死亡2023年50％，2024年46％，每年以3至4％幅度下降；路段方面，高齡死亡比例55.6％，前三大肇因是「恍神、緊張、分心」、「未依標誌標線穿越道路」、「不當駕駛行為」，因此接下來將針對高齡者未依規定穿越道路進行宣導，例如路老師、製作圖卡等，「違規穿越馬路相當危險且傷亡程度高」。

另外，交通部政務次長陳彥伯指出，公路局推動路口雙色照明改善計畫，路段採黃光，路口採白光，提醒駕駛行經路口提高警覺，截至今年11月底完成275處路口，預計年底突破300處，明年目標改善200處。

路口雙色照明改善之後，對夜間路口安全初步呈現正面效益。陳彥伯表示，今年1至8月完成的177處路口，每月平均夜間交通事故從2023年11.67件、2024年11.5件，今年1至8月降至每月8.875件。將持續追蹤夜間事故件數，評估改善成效。

交通部12月10日公布1至9月道安統計。左起路政及道安司司長吳東凌、政務次長陳彥伯、公共運輸及監理司司長胡廸琦、公路局局長林福山。(記者蔡昀容攝)

