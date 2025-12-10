1至9月行人263死 高齡違規過馬路列宣導重點

交通部10日公布今年1至9月交通事故統計資訊。（蔡明亘攝）

交通部公布今年1至9月交通事故統計，死亡數2084人，降幅未達7％目標，其中行人死亡263人較去年同期增加。交通部分析，過往9月皆為死亡波動較大時間，10月後已下降，另觀察行人路口死亡減少，但路段死亡增加，肇因包括恍神緊張、行人違規穿越及不當駕駛，且路段死亡高齡者占比過半，高齡違規過馬路將是下一波宣導重點。

交通部路政及道安司長吳東凌說明事故統計分析結果。（蔡明亘攝）

據統計，1至9月整體死亡人數為2084人，與去年同期減少83人，減幅3.8％，另與前年基準年相比檢少138人，減幅6.2％，死亡人數持續降低。交通部路政及道安司長吳東凌表示，已呈減少趨勢，但未達降低7％目標，繼續努力朝死亡降7％目標邁進。

檢視各縣市1至9月整體交通死亡人數，最多為高雄市228人、台南市225人及台中市200人；各縣市行人死亡最多則是台中市48人、高雄市31人及新北市30人。

另以人口比例計算，各縣市每十萬人整體交通死亡前三名為屏東縣、雲林縣及嘉義縣；每十萬人行人死亡前三名則是嘉義市、嘉義縣及澎湖縣。

觀察各項重要指標，1至9月機車事故死亡1259人、高齡者死亡883人、酒駕造成死亡109人、兒少死亡47人、行人死亡263人，其中與去年和前年相比，僅行人死亡有增加，分別增加10人與7人，其餘指標皆減少。

吳東凌提到，1至9月行人死亡雖有成長趨勢，但若看1至10月行人A1死亡為169人，較前年下降8.6％，因往年9月皆為交通死亡波動較大時間，但10月有翻轉，目前行人死亡下降幅度達標縣市包含台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、花蓮縣、台東縣及金門縣。

行人死亡分為路口與路段，吳東凌指出，交通部推動路口停讓，自112年迄今，每年行人在路口致死約下降3至4％，但在路段死亡有增加，其中高齡者占55.6％、兒少9.6％，其他為34.9％，肇因前三名則包括恍神緊張與分心占23％、行人未依標誌標線穿越道路占16.2％、不當駕駛行為占13.4％。

吳東凌提醒，高齡者穿越馬路是相當危險的行為，人若被汽機車撞到，傷亡程度較高，呼籲行人勿隨意穿越道路，後續將透過路老師講學和溝通，宣傳高齡者過馬路仍要透過斑馬線，別違規穿越，將列為下一波宣導重點。

此外，為降低路口肇事情形，交通部公路局推動「路口雙色溫照明」改善計畫，持續將路口更換為白光燈具，路段維持黃光燈具，預計今年底前改善完成逾300處，經統計已改善路口照明後，夜間交通事故件數下降23.4％。

公路局長林福山說，路口調整雙色溫目前在驗證階段，明年以200處路口改善為目標，優先針對易肇事風險路段改善，將透過今年逾300處及明年的200處驗證成效，進一步檢討路口照明標準。

