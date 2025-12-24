1菜類是「市場大魔王關卡」！ 菜販一圖講清楚

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

許多民眾去市場買菜時，豆類絕對是「大魔王關卡」。對此，菜販廖炯程就親自教學如何分辨各種豆類，讓各位站在攤位前不再迷惘，輕鬆吃到正當時令、又甜又嫩的豆子。

廖炯程發文透露，近日受邀去廣播節目跟主持人聊到一個讓無數人都頭痛的主題「豆子」，直呼絕對是菜市場裡的「大魔王關卡」，模樣幾乎神似，名字又像繞口令，讓人常買錯，等回家煮發現口感不對，還被誤會廚藝退步，而現在正是豆類開始收成的季節，因此他也幫大家把市場常見的豆子一次理清楚。

廣告 廣告

首先是豌豆屬，廖炯程表示這組比較好認，冬天最愛這味，像是豌豆仁，就是大家童年陰影「冷凍三色豆」裡面的那位，但新鮮的豌豆仁其實很甜很好吃；荷蘭豆則是為了吃豆莢而培育出來，扁扁的月亮形狀，口感脆脆的，炒花枝最對味；甜豆則結合了上面兩種的優點，豆莢胖胖的能吃，裡面的豆仁也大顆，又甜又脆，是現在市場的人氣王。

再來是菜豆屬，廖炯程強調，這裡的「菜豆屬」跟市場口語說的「菜豆（長豆）」不一樣。而這類包含敏豆，就是常說的「四季豆」，圓圓直直的那種。鹽酥雞攤必備；「醜豆/粉豆」，則是資訊較混亂，通常市場說扁平的是粉豆，圓滾的是醜豆，跟北農的說法一致，但跟農糧署說的特徵相反，雖然名字有個醜字，但它吃起來比較軟嫩多汁。

最後則是豇(ㄐㄧㄤ)豆屬，廖炯程表示市場叫「長豆」或是台語的「菜豆仔」，包含白菜豆(白豇豆)，顏色比較淺綠偏白、肉質較嫩，適合煮爛一點給牙口不好的老人、小孩吃；青菜豆(青豇豆)則是顏色深綠，口感較硬脆，像是泰式料理那種生吃涼拌的，就是用這種豆，咬起來ㄎㄠˊㄎㄠˊ的。

原始連結







更多華視新聞報導

天氣冷！「1限定蔬菜」喊價貴 菜販曝挑選秘訣：半斤就能煮兩餐火鍋

坑殺消費者？ 彰化同個菜市場青蒜價格差3倍

闖市場亂放沖天炮！ 男一路「炸街」引恐慌 攤商嘆擾民

