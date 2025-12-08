1萬元也能存！00992A搶賺2026科技財 AI供應鏈「整碗端走」
財經中心／師瑞德報導
台股ETF市場再添生力軍，且這次不一樣！今年甫問世的主動式台股ETF熱潮持續延燒，市場上首檔、也是唯一一檔聚焦「科技創新」的主動式ETF：「群益科技創新ETF」（00992A），於8日正式展開募集。最受投資人矚目的是，00992A的發行價格親民，每股僅需新台幣10元，意味著投資人只要用少許資金，甚至善用政府普發的現金或年終獎金，就能輕鬆入手台股最具爆發力的科技資產，被市場視為現階段小資族理財的高CP值選擇。
歷史數據說話：科技股是多頭「加速器」
為什麼現在要買科技股？市場法人分析指出，回顧2005年以來，台股歷經了五次顯著的多頭行情，而每一次的領頭羊無一例外，都是電子科技創新股。數據顯示，在過去20年的台股多頭期間，電子指數的漲幅往往大幅勝過大盤指數，且近十年來，這種「電子漲贏大盤」的差距甚至有越拉越大的趨勢。這充分彰顯出在多頭時期，具備創新題材的科技類股就是台股的「加速器」。今年以來，台股在AI題材的強力引擎帶動下創下歷史新高，也再次印證了「投資台股不能沒有科技」的硬道理。
雖然近期台股創高後出現拉回整理，但法人認為，大盤在高檔震盪消化後，隨著2026年AI應用百花齊放、科技題材蓄熱，後市行情依然看俏。此時，投資人若擔心單壓個股風險太高，選擇具備「主動選股」優勢的ETF，將更能即時掌握科技創新的輪動契機。
不僅是被動追蹤，主動式操作更靈活
ETF理財達人表示，00992A與傳統被動式ETF最大的不同，在於其靈活的「科技雷達選股策略」。被動式ETF往往受限於指數編製規則，無法即時反應市場突發消息，但00992A作為主動式ETF，投信團隊能適時參酌時事對產業的影響，無論消息面好壞，都能每日即時進行持股調整。這種操作模式不僅能降低投資組合波動，更能主動汰弱留強，在大盤高檔之際有效提升投資效益。
AI供應鏈「整碗端走」
在持股佈局上，00992A展現了強大的覆蓋率。以目前最火熱的AI供應鏈為例，台灣廠商在全球扮演關鍵角色，00992A的持股橫跨整個AI價值鏈，從上游的晶片設計、晶圓代工，中游的先進封裝、載板，到下游的伺服器製造、組裝、測試與系統整合，甚至連與AI基礎設施息息相關的電力供應、連接器等領域皆無一遺漏。這種「整碗端走」的策略，讓投資人能一次掌握完整的產業成長紅利。
市場法人強調，經歷過11月的市場動盪後，12月正是佈局的好時機。趁著年底進場，透過00992A這類主動式科技ETF，不僅能以親民價格卡位，更能提前鎖定2026年一整年的科技股投資契機，是聰明投資人現階段不可忽視的投資標配。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
