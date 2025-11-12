1萬元來了！普發首批入帳開跑 財政部揭「4大失敗情境」可重登領錢

（記者石耀宇／綜合報導）政府普發現金1萬元政策今（12）日正式啟動首批入帳作業。財政部表示，首批符合領取資格者共約1,046萬人，其中包括約463萬名符合「直接入帳」資格的民眾，以及約583萬名於指定期間完成登記入帳的申請者。各銀行自昨（11）日晚間起陸續撥款，預估今（12）日白天前大多數民眾即可陸續收到入帳通知。

財政部指出，符合直接入帳資格者為例行性領取政府津貼或年金的民眾，總計11類，包括勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月領者、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、安置兒少、公費就養榮民及其他定期政府補助戶。此類對象無須登記，普發現金將直接匯入其帳戶。

然而，官員提醒仍有4種情況無法進行直接入帳，需改以登記、ATM或郵局方式領取：

1、 近期年金或津貼帳戶曾有退匯紀錄者；

2、 使用海外帳戶者；

3、 以匯票或支票方式領取給付者；

4、 領取遺屬年金但帳戶為他人名下者。

此外，選擇登記入帳者也可能因帳戶問題導致入帳失敗，常見4種原因包括：

1、帳號與身分證（或居留證）號碼不符；

2、無此帳戶；

3、帳戶已結清；

4、帳戶為警示或管制帳戶。

財政部說明，凡於預登記期間及11月10日前完成登記、並經系統檢核成功者，款項自11月11日18時起至今日（12日）依各銀行作業流程陸續匯入帳戶。建議民眾透過網銀、行動銀行或補摺方式確認是否入帳成功。

為便民查詢，官方網站「全民＋1政府相挺」（https://10000.gov.tw）將自明（13）日開放「查詢登記結果」功能，民眾可輸入身分證或居留證統一證號、健保卡號進行查詢。若登記或入帳失敗，系統將提示原因，並開放重新登記或改採其他領取方式。ATM領現預計自11月17日開放，郵局領現則自11月24日起受理。

財政部提醒，政府不會以簡訊、電子郵件或電話主動通知民眾領錢或要求操作ATM、網銀轉帳，請務必提高警覺。相關資訊以官網公告為準，如遇可疑訊息應立即撥打165反詐騙或1988客服專線查證。客服專線服務時間為每日8時30分至18時30分，官網也提供智能及人工線上客服諮詢服務。

