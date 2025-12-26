1萬元就可擁有台積電ADR等美科技7巨頭！大華銀推MAG7+ETF搶多頭續航

過去教科書強調「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，但在AI技術演進下，市場趨勢已從「雨露均霑」變為「贏者全拿」。

美股七雄魅力持續發燒，大華銀投信將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF 009815、簡稱大華美國MAG7+，以七成權重鎖定科技七巨頭，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造全面受惠AI趨勢的投資組合。

回顧台灣ETF市場近10年的發展，大華銀投信執行副總張耿豪形容，其速度驚人且全球罕見。台灣ETF受益人數從早期的25萬人暴增至數百萬人，成長幅度高達60倍；資產規模也從2000億元一路攀升至目前的7.5兆元，增長逾30倍。大華銀投信自2022年底切入市場後，短短3年多規模已達840億元，在全台近40家投信中排名躍居第6。雖然目前台股ETF仍佔市場大宗，比重約52%至53%，但張耿豪觀察到投資人的資產配置正快速國際化，目前境外股票ETF佔比雖僅7%至8%，但今年成長率已逾16%，他大膽預估未來5年內境外股票ETF佔比將突破10%，成為兵家必爭的下一個主戰場。

針對新產品鎖定的AI主題，張耿豪引用甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison的觀點，要進入AI領域，初始投資金額若沒有超過1000億美元，基本上連入場券都拿不到。這導致AI產業呈現出「大者恆大」的四大壟斷格局，首先是「算力壟斷」，包括CPU、GPU、TPU等核心運算硬體，完全被少數半導體大廠掌控；其次是「資料壟斷」，AI訓練需要海量數據，而這些數據高度集中在Amazon、Microsoft、Google Cloud及Oracle等雲端巨頭手中。

第三則是「模型壟斷」，如OpenAI等領先者掌握了最先進的大語言模型；最後是「應用壟斷」，具備垂直整合能力的企業將稱霸終端，例如Apple將AI整合至硬體生態系，Tesla則將AI應用於自駕車與機器人。除了美股科技巨頭，張耿豪也強調「Plus」戰略的重要性，意即納入台灣的台積電，因為無論是哪一家的CPU，最終生產製造都離不開台積電，這讓台積電成為全球AI供應鏈中不可或缺的製造壟斷環節。

張耿豪分析，過去教科書強調「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，但在AI技術演進下，市場趨勢已從「雨露均霑」變為「贏者全拿」。此外，投資風格也由價值型轉向成長型，因為在AI技術爆發期，成長型投資的報酬潛力將持續優於價值型；企業規模的選擇上，則由小型股轉向大型股，畢竟AI基礎建設成本極高，小型公司無力負擔千億美元的門檻，唯有大型科技巨頭能持續投入並擴大護城河；最後在區域選擇上，由新興市場轉向成熟市場，因為AI的關鍵技術、算力、資訊及應用壟斷，目前主要掌握在美國等成熟市場手中。

大華銀投信投資長楊斯淵表示，面對即將到來的2026年，儘管市場擔憂AI是否存在泡沫，但從基本面來看，2026年股市仍具備強勁的信心，核心動能將來自於「企業盈餘」的實質成長。

展望2026年企業獲利，楊斯淵指出，美股「科技七雄」預估獲利成長率將達到23%，高於2012年以來的長期平均19.4%，顯示成長正在加速。相較之下，七雄以外的493家企業成長率約11%，雖然市場廣度增加有利於輪動，但在成長爆發力上，科技巨頭仍是領頭羊。

對於與AI供應鏈高度連動的台股，楊斯淵指出，受惠於伺服器、電源管理、散熱、PCB等技術迭代，台灣供應鏈的獲利年化成長率將從30%提升至40%。因此，投資人不能再用過去10年的平均本益比來衡量現在的台股。

「台股便宜的估值標準已經回不去了，」楊斯淵強調，考量到台灣供應鏈的獨特性與獲利成長動能，現在的「便宜價」定義應上修至「10年平均本益比加1倍標準差」。今年11月的修正剛好觸及此區間後便迅速反彈，這印證了市場對台股價值重估的認同。