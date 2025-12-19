1萬元怎麼花最聰明？PGO直接幫你放大到3萬

記者鍾釗榛／綜合報導

政府普發一萬元現金到位，PGO直接替通勤族把這筆錢「放大」使用。針對這波政策，PGO推出「普發萬元放大術」，讓原本的1萬元，透過購車補助、品牌加碼與汰舊換新方案，最高可放大至32,100元，等於直接把現金變成最實際的購車基金，也讓威力125成為今年機車市場中最精打細算的一款選擇。

全國第一輛油電機車

PGO威125最大的賣點，在於它是政府認證的全國第一輛油電機車，累積多達83項專利技術加持，技術成熟度早已不是實驗性產品。在能源局公布的測試數據中，威力125以65.6 km/L的油耗表現，直接拿下同級車油耗冠軍，對每天通勤的上班族與學生族群來說，省油就是最有感的長期投資。

國民車該有的空間與安全

在實用性方面，威力125同樣沒有妥協，同級數一數二的大容量置物空間，讓通勤、買菜或外送都能輕鬆應付。煞車系統則採用獨立控制模組，能精準分配前後制動力道，在緊急狀況下提供更穩定的減速表現，對每天穿梭市區的騎士來說，安全感就是最大的加分。

補助放大到位

PGO這波「萬元放大術」主打的不是口號，而是實際降低入手門檻。搭配汰舊換新方案，最高補助可達32,100 元，讓想換車、想省油、又在意實用性的消費者，用最輕鬆的負擔，直接升級新世代油電通勤生活。

