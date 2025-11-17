1萬元打包AI強勢潛力股！元大推薦「他」

財經中心／師瑞德報導

元大投信首檔主動式ETF「00990A」11月24日起開募，只要1萬元就能參與AI產業成長機會。投資聚焦「算力硬體」與「應用平台」兩大核心，主打靈活選股、全球佈局、長期資本成長，不配息設計鼓勵資金留艙。法人看好百億資金吸引力。（圖／元大投信提供）

元大投信首檔主動式ETF「00990A」11月24日起開募，只要1萬元就能參與AI產業成長機會。投資聚焦「算力硬體」與「應用平台」兩大核心，主打靈活選股、全球佈局、長期資本成長，不配息設計鼓勵資金留艙。法人看好百億資金吸引力。（）

元大投信推出旗下首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」，將於11月24日起展開募集，發行價每單位10元，投資人只需準備1萬元即可參與，鎖定AI產業鏈中的基礎建設與應用機會，法人看好有望吸引百億元資金，挑戰年內ETF募集規模新高。

廣告 廣告

雙軸策略佈局科技成長主線

00990A是目前國內唯一以AI新經濟為核心主題的主動式ETF，主要聚焦兩大投資方向：「算力核心硬體製造」與「平台應用整合」，涵蓋AI產業上中下游。元大投信表示，這檔ETF預計透過主動選股方式，積極參與AI帶動的產業升級與價值成長趨勢。

與過去的被動式ETF相比，00990A將不受限於既有指數成分，操作上能更靈活掌握市場變化，選入具備轉型潛力或表現強勁的個股，反映出「主動出擊」特色，期待替投資人掌握AI浪潮中的關鍵紅利。

掌握市場成熟時機 元大：不缺席也不搶先

針對為何選擇在此時推出主動式ETF，元大投信表示，並非未曾準備，而是選擇在市場需求、產品題材及內部資源皆就緒的時機點切入。「我們從不會缺席，但也不追求當第一個出場。」元大指出，過去半年已有不少投資人關注主動式ETF，但公司寧可等到合適時機再正式推出產品。

同時，元大投信今年上半年已投入大量資源優化旗下指標產品0050的費用結構並完成單位分割。截至目前，0050受益人數已突破183萬人，規模逼近新台幣9,000億元。隨著各項工程告一段落，也為00990A的發行鋪好基礎。

從AI基建到應用層 全面涵蓋技術主線

根據ETF研究團隊說明，00990A將採取全球投資布局，涵蓋AI相關的關鍵子產業，包括：高速運算、資料中心建設、能源管理、通訊傳輸、平台整合與應用落地等，預計完整掌握AI推動下的各種產業升級契機。

元大指出，AI技術發展進程仍處於起步階段，尤其是算力相關硬體需求正快速成長。未來，AI基礎建設將逐漸成熟，並轉向軟體與平台應用擴張。這樣的成長路徑，有機會複製網路時代Amazon、Google、Facebook等企業的軌跡，成為新時代的長線飆股。

主動選股更具彈性 AI轉型企業將成受益者

00990A的主動選股機制，也使其更有機會捕捉到AI題材中的潛力企業，尤其是那些正處於轉型初期、估值仍相對合理的公司。元大表示，既有企業若能成功導入AI技術，不僅有助於提升營運效率，也有機會帶動股價表現，這類公司會是基金積極關注的重點標的。

法人也指出，主動式ETF與指數型ETF相比，在選股節奏與操作反應速度上更有彈性，更能即時調整持股結構，對應市場輪動，有望在劇烈波動的AI產業中更快掌握趨勢。

募集採不配息設計 鼓勵長期參與成長動能

00990A將採「不配息」設計，資金將全數投入標的，放大長期資本增值機會。元大投信表示，這樣的設計是為了讓資金能完整參與AI產業中長期的價值成長，而非著眼於短期收益。產品適合風險承受能力中等以上、並追求成長機會的投資人。

元大也透露，隨著00990A開募在即，公司明年還將陸續推出更多主動式與被動式ETF產品，滿足市場對不同主題的投資需求，擴展產品版圖。

AI成長初期波動仍高 長線心態為要

元大強調，雖然AI題材發展快速、熱度高漲，但部分企業仍處於發展初期，產業結構仍在變化中，加上應用領域尚未完全穩定，風險亦不可忽視。投資人應有中長期投資的準備與耐心，並具備對成長股波動的容忍度，較能有效參與這波AI新經濟成長週期。

元大投信首檔主動式ETF「00990A」11月24日起開募，只要1萬元就能參與AI產業成長機會。投資聚焦「算力硬體」與「應用平台」兩大核心，主打靈活選股、全球佈局、長期資本成長，不配息設計鼓勵資金留艙。法人看好百億資金吸引力。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

儲能工程營收飆升315%！雲豹能源海外布局起飛 台普威一戰成名

史上最貴跳槽？ 前台積電V姊李文如「拋掉 3800 萬」限制股！轉戰輝達

懸案調查！黃仁勳「台北包廂」密談台積電？真相曝光了......

小資最愛！10月TISA基金申購出爐！0050狂吸1.4億

