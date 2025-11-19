生活中心／綜合報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標之後，卻在移動管制期間流出，連新北市也遭受波及，流入一萬顆，新北市衛生局追回5400顆，還有4600顆已經賣出，衛福部長強調，文雅畜牧場的蛋一顆都不能上市，已經擴大稽查。

架上、蛋車上的蛋，終於能安心賣出去，因為彰化文雅畜牧場，爆出毒雞蛋危機，新北市新莊這兩間蛋行遭受波及，分別是新泰路上這間，以及中港路，業者說，有問題的蛋上週都收回去了。新北市蛋行許老闆：「（源頭牧場）這樣做，我們其實也不知道，政府驗了才知道，其實對我們來講也不好，因為我們也會去吃也會摸到，我們的下游（廠商）知道就跑掉了。」

蛋行被通知蛋品有問題，上週全數退貨、下架（圖／民視新聞）





老闆也無奈，11月7日中午通知後，所有蛋品全部回收，但11月10日，竟然又送了13箱來，好險還沒賣，就又通知有問題，馬上退貨，可是明明文雅畜牧場還在管制啊，原來11月9日，畜牧場認為已經被解除禁運，馬上出貨285籃總共5萬7000顆雞蛋，部分送到台中的龍忠蛋行，其他的蛋車載走85籃，只攔截35籃，有50籃總共10000顆雞蛋，賣到新北市，儘管下架5400顆，還是有4600顆已經外流。新北市蛋行許老闆：「進貨的時候，單子不會寫說哪一家牧場有幾箱，所以會比較麻煩，之前流出去多少也不知道，因為我們不是單獨拿他的（蛋），我們拿很多家的，因為（批發商）發給我，就是很多家牧場。」





10000顆毒雞蛋流入新北，仍有4600顆不知去向（圖／民視新聞）





流到新北市的10000顆雞蛋，新北市衛生局說，那4600顆蛋，銷售對象主要是早餐店、雜糧行跟散客，目前已經完成9家業者查核，但雙北也陷入可能吃到毒蛋的風險中。衛福部長石崇良：「現在文雅畜牧場的蛋，全部都是禁止移動，就不准上市的，本來就不應該在市面上，我們也公布文雅畜牧場，前面（溯源碼）代號，I47都不要買，全部都是下架的。」目前已經累計3.4萬顆雞蛋追不回來，衛福部長喊話，要擴大查驗，真的無法再等下去，全民食安正在拉警報。





原文出處：1萬顆毒蛋流新已售出4600顆 衛福部長石崇良：擴大查驗

