即時中心／黃于庭報導

彰化縣文雅畜牧場近期驚傳「芬普尼蛋」，食藥署雖即刻要求業者下架停售，不過彰化衛生局追查，該畜牧場驚蛋行轉售雞蛋，約有1萬顆銷往新北市，當中已有4600顆已售出。對此，新北市衛生局公布購買問題蛋的2家蛋行，並要求其提供有疑慮的消費者退換貨。

全台毒蛋風波燒不停！彰化縣府日前對文雅畜牧場進行移動管制、禁止出貨，本（11）月7日採檢結果出爐，未驗出芬普尼，隔（8）日「口頭告知」解除管制；不過，在政府尚未宣布正式解禁前，畜牧場9日便自行銷售雞蛋。據悉，台中龍忠蛋品當天進貨4萬顆雞蛋，另有1萬顆流向新北。

廣告 廣告

對此，新北衛生局說明，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北蛋行50籃（1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。攔截27籃雞蛋全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。目前已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

此外，衛生局也公布2家蛋行資訊，分別為六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號），該2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者。為維護消費者權益，已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

原文出處：快新聞／1萬顆芬普尼蛋銷往新北！近半數「賣給早餐店、散客」 流向曝光了

更多民視新聞報導

槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝

入秋最強冷空氣襲台 下一波東北季風南下時間曝

挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長

