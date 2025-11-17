1萬5「飛了」！二殯員工急騎車尋錢 警沿路撿回

男子最後順利拿回辛苦錢。（圖／東森新聞）





領了辛苦錢卻差點全數飛走！一名在殯儀館工作的男子剛領到1萬5千元薪水，卻疑似因包包拉鍊沒拉好，一路騎車一路掉鈔票而不自知。

警方巡邏行經大馬路口，突然注意到在車道上頭有一張張千元紙鈔，放慢車速停靠之後，女警趁著紅燈下車，一張一張撿，加一加多達1萬5千元的紙鈔，這主人到底是誰。警方vs.遺失1萬5千元男子：「（你掉多少），1萬5，（1萬5， 來旁邊，旁邊），因為我急著去打卡。」

就在員警把錢全都撿起來沒多久，回派出所的路上，注意到一名男子慌慌張張騎車四處張望，主動上前關心之下，對方說因為包包沒有關緊，導致剛領出來的薪水掉了出來。

廣告 廣告

根據了解，男子在第二殯儀館工作，當時正準備回二殯途中，發生這起事件。儘管他自述遺失的金額與警方拾獲的金額吻合，但按照規定，還是要先到派出所完成登錄，並確認監視器，男子最後順利拿回辛苦錢。還好普發萬元之後，沒有跟著丟了萬元。

更多東森新聞報導

上班族回家「做1動作」省超大！她每周省2千元 網揭關鍵缺點

遭誘來台工作「發大財」！中國女遭軟禁逼接客2010次

佛祖街復原工作未清完 颱風豪雨民宅又泡水中

