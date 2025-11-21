1蔬菜健康又美味…日研究顯示具「抗癌潛力」

生活中心／翁莉婷報導



許多人上班忙碌經常將「泡麵」當作三餐的選項之一，是快速解決飢餓感的方便選擇，不過單吃泡麵可能不太有飽足感也不健康，為了補充更多營養不少人會往裡面加肉、蛋等配料。醫師邱筱宸近日在臉書分享1則貼文，在白飯或泡麵中加入「1蔬菜」可有效減緩血糖波動，吃完後也不會太快感到飢餓。





醫激推「1蔬菜」搭配主食可有效降血糖…加入泡麵提高「營養價值」！

許多民眾會把泡麵當成三餐中的主食。（圖／翻攝自維基百科）





醫師邱筱宸透過臉書發文指出，海帶芽的膳食纖維含量高，可增加飽足感、延緩胃排空對餐後血糖有幫助，同時含岩藻糖膠 （Fucoidan）和藻褐素（Fucoxanthin）能夠免疫調節、抗氧化、抗發炎，尤其碘含量非常高，也含鈣、鎂、鉀、鐵等營養。根據日本1項隨機交叉臨床試驗顯示，主食中搭配4g海帶芽，飯後半小時血糖和胰島素明顯較低，而針對肥胖患者隨機試驗研究也發現，經過8周食用含海帶芽的點心後，患者的低密度膽固醇下降7.4%，總膽固醇則是下降5.8%。

廣告 廣告

醫激推「1蔬菜」搭配主食可有效降血糖…加入泡麵提高「營養價值」！

海帶芽又稱裙帶菜，富含碘、鈣、鉀、膳食纖維等營養。（圖／翻攝自維基百科）





此外，醫師邱筱宸還分享可將海帶芽加入泡麵中，它的膳食纖維可減緩血糖波動，吃起來也較有飽足感。不過也提醒民眾雖然加入海帶芽補充營養，但泡麵本身的鈉含量還是很高，應盡量避免把碗裡的湯通通喝光。





原文出處：醫激推「1蔬菜」搭配主食可有效降血糖…加入泡麵提高「營養價值」！

更多民視新聞報導

逆向 BMW 失控暴衝 路人買東西遭撞飛10公尺砸進超商門口

新竹縣某國中女師墜樓身亡！曾投訴遭霸凌

低頭族注意！特定姿勢後「手麻」 恐是頸椎退化與神經受壓前兆

