「1蔬菜」成高營養密度新星！4大功效一次看

近期越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物（像全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜等），同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。營養師薛曉晶在臉書發文指出「1蔬菜」從餵豬菜到高營養密度新星，並富含鉀、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素，深受許多家庭主婦喜愛。





高CP值蔬菜昔為「養豬飼料」沒人吃！專家曝4營養價值：「內在美」超乎想像

地瓜葉富含營養、脂肪量極低，是一道高CP值蔬菜。（圖／翻攝自維基百科、民視新聞）





營養師薛曉晶日前在臉書分享1則貼文表示，「地瓜葉」過去曾被當作「餵豬菜」沒有人想吃，如今從各方面營養價值來看，地瓜葉完全是被低估的「高營養密度機能食物」。根據2021年《Molecules》綜合整理，每100克乾重地瓜葉，富含鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅等微量元素，並提供維生素C、E、多種B群與大約5克的膳食纖維，脂肪含量極低，一盤看似普通的青菜CP值其實高到破表。

貼文曝光後，許多網友留言表示「家裡經常食用地瓜葉」。（圖／翻攝自臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」）





此外，有代謝不順、免疫力低、容易貧血等症狀的民眾，選擇地瓜葉當飯桌上的蔬菜非常有幫助。地瓜葉主要4項功效有：

一、穩血糖。

2008年《Cell Biochemistry and Function》研究指出，攝取氯原酸能降低餐後血糖波動。

二、降血壓、降血脂。

2007年《Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology》動物研究顯示，地瓜葉能幫助降低高血壓大鼠的血壓，可能與其高鉀低鈉及多酚作用有關。結合地瓜葉高纖、低脂特性有助於干擾脂質吸收、促進膽固醇代謝。

三、腸道與免疫力。

每100克地瓜葉約含5克膳食纖維，搭配寡糖和多酚能增加糞便體積、促進腸道蠕動，可透過益生元作用促進益菌生長。

四、改善貧血、保護視力。

2025年《Care》期刊在印尼青少年的研究發現，定期飲用地瓜葉飲品可提升血紅素、減少貧血。

