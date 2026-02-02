「1處」越有力＝頭腦越好 新研究：大降失智風險！心血管更健康

記者施春美／台北報導

預防失智是重要課題。醫師王思恒表示，一項超大型研究發現，人的握力與大腦健康密切相關，握力每下降5公斤，男性失智風險增加16%，女性增加14%。他並表示，民眾勿以為買個握力球天天捏，大腦就會變好，「握力強，通常代表一個人的『全身肌力』與『心血管健康』都在線。」

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，「手勁不只是力氣，還是大腦健康的「儀表板」。若人步入中年，發現轉醬油瓶越來越吃力，或者提重物手會抖，這可能不只是肌肉流失，而是大腦正在「亮紅燈」。

握力每少5公斤 男性增16%失智風險、女性增14%

王思恒表示，刊登於《JAMA Network Open 》的一項追蹤超19 萬人的超大型研究，直接將「手」與「腦」連在一起，握力掉等於失智風險暴增。數據顯示，握力每下降5公斤，男性失智風險增加 16%，女性增加 14%。這比很多不良生活習慣的影響還大。

王思恒表示，握力差者的MRI（核磁共振造影）顯示，大腦中的「白質高信號 (WMH)」出現異常，而白質是傳遞訊號的「光纖電纜」，握力差意味著電纜可能已經磨損、甚至接觸不良了。這會直接影響一個人的反應速度和記憶力。

他並提醒，民眾勿以為只要買個握力球天天捏，大腦就會變好。握力強通常代表一個人的「全身肌力」與「心血管健康」都在線。因此他建議2方式：

1. 全身性阻力訓練：拿起啞鈴、壺鈴，或做伏地挺身。讓神經系統習慣徵召大量肌肉纖維，這才是對大腦最好的刺激。

2. 不要忽視「變弱」的訊號：若發現手勁變小，別只貼痠痛貼布，請把它視為該開始運動的警訊。

