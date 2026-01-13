1號颱風最快週五生成「機率70」 大迴轉模擬路徑出爐

【緯來新聞網】位於菲律賓東方海面熱帶擾動醞釀中，有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，專家曝光最新模式模擬結果，週五成颱機率已提升至70％，路徑預估會在呂宋島一帶「大迴轉」，接著減弱，因此直接北上侵台的機率相當低。

菲律賓東方海面熱帶擾動醞釀中，有機會生成颱風。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

氣象專家賈新興表示，週三、週四觀察菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，預估於週四有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」，會先慢慢接近菲律賓，再往菲律賓東北部轉出來。



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。



另外，天氣風險公司也說明，本週南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風的跡象，週末可能靠近菲律賓東方近海後，轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，但並非罕見。目前研判，熱帶系統距離台灣遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍請留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能，請視最新浪況調整行程。

