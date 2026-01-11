1號颱風醞釀中！週一起回暖飆25度 氣象署：這天再轉濕涼

記者蔣季容／台北報導

週末雨量增多。（圖／氣象署）

冷氣團終於要退場了！中央氣象署表示，明（12）日起全台回溫，雖然週二（13日）又有一波東北季風，不過強度較弱影響不大。週末第二波東北季風南下，屆時轉濕涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島要留意局部短暫雨。至於菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成今年一號颱風仍待觀察。

氣象署在臉書粉專「報天氣」指出，週一白天起全台回溫，雖然週二又一波冷空氣，但是強度很弱，西半部日夜溫差大，預估這兩天各地清晨約14至15度，白天高溫22度。

廣告 廣告

氣象署說明，週三至週五（14至16日）白天最暖夜晚最冷，西半部低溫12至14度，局部空曠地區甚至更低，東半部14至15度，白天中南部高溫上看25度，其他地區22至23度，西半部日夜溫差很大。週六至週日（17至18日）東北季風報到，雲量增多，各地整天溫度約在15至22度間。

未來一週天氣。（圖／氣象署）

降雨方面，氣象署提及，東半部及恆春半島週五前都有零星降雨機率，週六起降雨有感增加。西半部則是多雲到晴，週六起雲量增加，基隆北海岸、大台北山區漸漸有局部短暫雨。另外，中部以北山區週一、週二偶有短暫雨。

氣象署提醒，週一至週二中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，路面易結冰，行車用路請注意。另外，氣象署預報員劉沛滕表示，目前菲律賓東南側海面有低壓發展情形，是否形成熱帶性低氣壓或颱風仍待觀察，若真的生成，由於距離較遠，因此預估不會影響台灣。

更多三立新聞網報導

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

星巴克「買一送一」連喝2天 8大指定品項一次看

帳戶多出103萬！他以為詐騙急報警 真相逆轉「竟是年終分紅」

早餐店1食物「賣1年半才知賠本」！老闆一算成本崩潰

