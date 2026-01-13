1號颱風「洛鞍」恐生成！專家曝未來路徑、侵台機率
生活中心／楊佩怡報導
位於菲律賓東方海域的熱帶擾動正持續發展，不排除生成為今（2026）年首個颱風。氣象專家根據歐洲系集模式預估，本週「這天」有機會發展為 2026 年第 1 號颱風「洛鞍」。專家分析路徑指出，若「洛鞍」正式生成，預計將先接近菲律賓，隨後向其東北方海面轉向。至於是否會對台灣造成影響，仍需持續追蹤觀察。
氣象專家表示下週一（19日），東北季風再度增強，桃園以北、宜蘭轉局部有雨天氣。（圖／翻攝賈新興臉書）
氣象專家賈新興在臉書發文表示，週日（18日）之前，全台各地天氣晴朗穩定，不過日夜溫差仍大；到了下週一（19日）起，東北季風再度增強影響台灣，桃園以北及宜蘭轉有雨且氣溫再度下降。下週二至下週四（20日至22日）受大陸冷氣團影響，桃園以北、宜蘭有局部雨，新竹、花東、南投以南山區也有零星短暫雨。另外，賈新興也分析過年前的天氣狀況，他指出從1月27日至2月23日，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高，2月中旬起氣溫相對以偏涼至正常為主。
菲律賓東方海域的熱帶擾動，預估將在15日生成為今年首颱「洛鞍」。（圖／翻攝賈新興臉書）
至於菲律賓東方海域上的熱帶擾動，賈新興觀察14日、15日菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，他指出週四（15日）有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，預測其路徑將先向菲律賓靠近，隨後於東北部海域轉向離開。至於有無可能影響台灣天氣？先前氣象署指出，統計顯示西北太平洋1月平均約生成0.4個颱風，雖然生成颱風的可能性依然存在，但侵台案例卻不常見，目前需視環境條件與路徑變化再做判斷。
氣象專家指出，1月歷史最多颱風生成數是2個。（圖／翻攝賈新興臉書）
原文出處：2026首颱「洛鞍」最快後天生成！專家1圖曝「預估路徑、侵台機率」
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
今年首颱恐生成！專家曝「1月颱」侵台機率
未來1週髒空氣籠罩全台！西半部呈「一片橘」
