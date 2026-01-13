1號颱風「洛鞍」生成機率90% 專家揭路徑、侵台機率！又濕又凍雨區曝

生活中心／施郁韻報導

氣象專家吳德榮指出，週五、週六颱風「洛鞍」的機率高達90%。（圖／老大洩天機）

菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家吳德榮指出，週五、週六（16、17日）颱風「洛鞍」的機率高達90%，將是今年第1號颱風，路徑預估不影響台灣，但將為後續冷空氣帶來水氣，迎風面轉為濕冷天氣。

中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，中心氣壓1004百帕，14日2時的中心位置在北緯8.8度，東經131.7度，即在馬尼拉東南東方1330公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1860公里之海面上），以每小時16公里速度向西北方向前進，預測15日2時的中心位置在北緯10.5度，東經129.3度，即在馬尼拉東南東方1010公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1550公里之海面上），有發展為輕度颱風的趨勢，請在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五、週六成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

