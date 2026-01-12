「1號颱風」生成機率提高 下一波強冷空氣1/20報到

今（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷。氣象專家吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、下週五成颱的機率調高至70%。

氣象專家吳德榮表示， 下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、下週五成颱的機率調高至70%。 (圖/翻攝自「洩天機教室」專欄)

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今(13日)晨有鬆散的中層雲移入中南部上空，其他地區仍有偏低的「輻射低溫」。截至清晨6時32分，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.2度，新北(石碇區)7.5度，苗栗(西湖鄉)7.6度。各地區平地的最低氣溫約在8至12度。

吳德榮表示，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷，明(14)日至週五(16日)各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因輻射冷卻強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，週六至下週一(17至19日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北亦轉有局部短暫雨的機率。模式模擬顯示，期末下週二至四(20至22日)有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。

針對熱帶擾動發展部分，吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還存在、使迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整、應續觀察。

