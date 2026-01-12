「1號颱風」生成率達60％！最新路徑曝光 恐迴轉打轉

【江宜潔／台北報導】今年第一個熱帶擾動預計1月15日前後生成，目前模式模擬顯示其發展成颱風機率達60%，未來路徑不排除於菲律賓一帶迴轉、甚至打轉，不過各方專家均分析，1月颱北上侵台可能性相當低，至於是否造成天氣影響則尚待追蹤。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今日清晨冷空氣臨去秋波，不過竹苗因輻射冷卻加成，氣溫降得比昨（11）日還低；最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲、冷空氣減弱漸回溫，白天北轉舒適、南微熱，整體早晚偏冷。

今日各地氣溫分別為：北部12～22℃、中部11～27℃、南部12～28℃、東部11～24℃。

未來天氣，明（13）日至週五（16）各地大多晴朗穩定，冷空氣持續減弱、氣溫逐日回升，白天在陽光下感受暖如春，但因輻射冷卻強，早晚依舊冷如冬、日夜溫差很大；週六（17）至週日（18）西半部晴朗偏暖，不過東半部水氣增多、轉有局部短暫雨機率。

最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱機率約60%，模擬路徑大致於菲律賓東方海面迴轉、之後還有打轉現象，這與1月颱未曾侵台之氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響？模擬仍調整中、應持續觀察。

