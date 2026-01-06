1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到

生活中心／杜子心報導



近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。





貴族蔬菜變超親民「價格跳水」到歷史低點！菜販曝：現在口感最嫩、最甜

廖炯程指出現在青花菜價格大跳水的原因，是「原本想救火，結果水管爆掉」的情況。（圖／翻攝自廖炯程臉書）





廖炯程近日在個人臉書粉專指出，過去青花菜多為進口，一斤90至110元是常態，一顆動輒50元以上，如今本土青花菜大量上市，價格卻「直接跳水」。關鍵原因在於，政府先前為避免高麗菜供過於求，推出每分地3500元的轉作獎勵，鼓勵農民改種青花菜，並規劃將部分產量送入冷鏈加工，製成冷凍蔬菜達到「冬菜夏用」。沒想到今年天氣條件過於理想，產量大爆發，加工產線來不及消化，過剩產品只好回流果菜市場，導致短期供過於求、價格下探，他形容這不是農民亂種，也不是政策失靈，而是「原本想救火，結果水管爆掉」的情況。

貴族蔬菜變超親民「價格跳水」到歷史低點！菜販曝：現在口感最嫩、最甜

廖炯程分享青花菜的選購訣竅。（圖／翻攝自廖炯程臉書）





農糧署表示，去年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年平均相當，並無「海量增加」，近期價格已逐步回穩，仍高於生產成本。對消費者而言，廖炯程直言，現在就是歷史低點，「各位能做的事情很簡單，就是用力吃」，他指出台灣本產青花菜口感最嫩、最甜，近期更是「正時無蟲」，把冰箱塞滿不僅省荷包，也是在幫農民清庫存。他也分享選購與清洗訣竅，挑選時要注意花面緊實翠綠、切口新鮮、避免空心；清洗時可先整朵沖洗，再切瓣泡鹽水、流水沖洗，最後用軟毛牙刷刷洗縫隙。廖炯程笑說，雖然洗菜很累，但看到現在的價格，「手腕還撐得住」，也呼籲民眾趁便宜又好吃，今晚餐桌不妨來盤蒜炒青花菜。

