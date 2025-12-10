1貼心裝置爆紅 雲林東南夜市變乾淨 網讚全台都該跟進

雲林西螺東南觀光夜市近來出現多根稻草棒，上面插著多支竹籤，旁邊樹立「請將丟棄竹叉插在上面，讓孔明借箭成功」的標示牌，相當吸睛。攤商劉順彬因注意到不少遊客會把竹籤隨意丟在地上，甚至發生戳傷意外，便發想出「竹籤的家」，大獲好評，也讓夜市環境變得更乾淨整潔；不少民眾直呼貼心，甚至認為全台夜市都該跟進。

西螺東南觀光夜市粉專日前表示，亂丟竹籤也可能讓自己受傷，希望大家能將心比心，把竹籤插在稻草棒上，共同維護安全、乾淨的逛街環境，讓每位遊客都能安心散步、享受美食。據了解，「竹籤的家」的發想者是夜市攤商劉順彬，因看到竹籤常被亂丟、甚至有人被刺傷，才決定製作這樣的裝置。

粉專表示，夜市已在1、6路前段出口與兩側廁所前增設「竹籤的家」稻草人，希望民眾使用完竹籤後能插在稻草上，而不是丟在地上，避免其他遊客被戳傷。由於效果良好，數量已從原本4個增加到6個。

這項創意引發不少網友大讚「聰明又貼心」，「以前在墾丁大街被竹籤插到腳過，真的超痛！這個方法真棒」、「東南夜市真的很細心、貼心」、「全台夜市該跟進」，也有人希望夜市能同步宣導不要拿著竹籤走路，「我小孩上次才被戳到眼皮，哭得超慘，還好不是戳到眼睛」。」

有網友打趣說道，稻草棒可以做成人形，上面印 「小人」2字，會有更多人去插，夜市粉專對此則回應「這是非常棒的意見，感謝提供」。

