1起欠薪判決 意外揭露「李多慧代言價碼」

味全龍隊韓籍啦啦隊員李多慧來台發展已3年，親民又努力的形象讓她人氣居高不下，其代言行情一度傳出飆至百萬，不過，近日一起判決意外揭露李多慧的工作報酬價碼。判決顯示，李多慧合作的業者「開拓娛樂」未支付工作報酬，雙方對簿公堂。

判決書揭露，奧比懷登公關顧問公司控訴，「開拓娛樂」募資318運動對講機，請來李多慧開箱，拍下限時動態、影片，說好的酬勞分別是20萬元、16萬元，卻未支付。

「開拓娛樂」負責人謝男被多次催促清償，在今（2025）年2月10日再簽訂還款契約，承諾在3月3日清償，若未清償，對方得請求懲罰性違約金12萬6000元。

結果，「開拓娛樂」最後還是未付錢，遭求償報酬含營業稅等共49萬6000元。中壢簡易庭審理，根據工作契約、對話紀錄等證據，法官判「開拓娛樂」需給付49萬6000元給奧比懷登，全案可上訴，而李多慧的代言價碼也意外曝光。

