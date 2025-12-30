1週內第2場！彰化福興萬豐村1/2晚間「送肉粽」路線出爐

週末夜別亂跑！彰化縣福興鄉麥厝村剛結束1場「送肉粽」科儀，福興鄉萬豐村2026元旦後也將舉行送肉粽儀式，預計1月2日晚間9時起自事發地點送煞，前往東西向往鹿港快速路出海口。

彰化縣福興鄉1週內舉辦2次送肉粽科儀，引起民眾關注。（示意圖／非當事畫面／）

根據公告，彰化縣福興鄉萬豐村2026年1月2日晚間9時起，從萬豐村事發地往萬豐巷前進，到土地公再接東西向往鹿港快速路出海口，預計當晚11時至27日凌晨12時可結束。

彰化福興鄉萬豐村1月2日晚間9時起將舉行送肉粽科儀。 （圖／翻攝自Facebook@~~我愛鹿港小鎮~~2）

萬豐村村長王美齡表示，本次送煞路線沿途住家較少，長度約1公里。巧合的是，2025年12月27日，也就是距離本次6天前，福興鄉麥厝村剛結束1場送肉粽儀式，當時因為路線橫跨福興鄉、芳苑鄉共4個村莊，距離長達5公里，一度讓當地民眾有所關注。後經請示神明，路線和範圍縮減到麥厝村一帶，距離也減少成1公里。

