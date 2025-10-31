1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大

（本刊資料照）

未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。

中央氣象署預報員葉致均今（31日）表示，未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主，不過要注意日夜溫差大。目前台灣東北方海面有個微弱的鋒面系統逐漸通過，今日北海岸與北部山區出現降雨，宜蘭、花蓮沿海也有陣雨情況。

中央氣象署說明下週天氣狀況。（中央氣象署提供）

隨今晚鋒面逐漸往東移動出海，北方冷高壓逐漸南下，台灣附近的東北風逐漸增強，明（11月1日）至下週一（11月3日）均受東北季風影響，但下週一晚間北方高壓開始逐漸出海，下週二（11月4日）東北風稍微減弱，不過下週三（11月5日）又有新一波東北季風南下，天氣再度轉涼。

葉致均指出，下週一至週三期間，台灣北方有些華南水氣開始逐漸東移，因此有稍微增加降雨趨勢，包含北部、東半部、中南部山區，而中南部與澎湖、金門則是雲量偏多。下週四（11月6日）水氣逐漸減少，又恢復迎風面地區降雨為主，其他地方比較晴朗。

溫度方面，東北季風從今日起逐漸增強，北部、宜蘭與花東氣溫明顯下滑，估週日夜間至下週二清晨為較低溫時段，北部、宜蘭低溫約20度，其他地區約為22至24度，清晨及夜晚偏涼；北部、宜蘭白日高溫則不會超過25度，整日感受偏涼，中南部則可達約30度，天氣相當溫暖。

儘管下週二東北季風稍顯減弱，葉致均指出，這天受華南水氣影響，溫度回升並不明顯，北部、宜蘭高溫回升到25度上下，仍是偏涼。下週三、週四另外一波東北季風增強，溫度再度下滑。整體來說，基本上要留意週日清晨、下週一清晨、下週二清晨低溫偏涼。此外，東北季風影響期間，沿海和離島風力偏強、有長浪現象，海邊活動特別留意。

