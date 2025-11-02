1週前就找不到謝侑芯！「最強奶媽」向黃明志要人裝死 怒噴：心裡有鬼

娛樂中心／羅欣怡報導

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，牽扯歌手黃志明也和謝侑芯同處吉隆坡一間五星級飯店，警方現場還發現藍色藥丸和毒品，黃明志今（2日）也火速否認涉毒。被封為「最強奶媽」謝薇安晚間也在IG限動發文，表示早在一週前就已經聯繫不到謝侑芯，怒噴黃明志裝死不回應，根本是「心裡有鬼」。

根據《光明日報》報導，10月22日中午12时30分大馬警方抵達吉隆坡一間五星飯店時，黃明志身穿白色T恤，戴着帽子及眼鏡正準備離開，但因行跡可疑被警方攔下。

「最強奶媽」謝薇安怒噴黃明志。（圖／翻攝自IG @missingvivian）

報導指出，當時黃明志神色慌張，向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯相處一室，是因為兩人為了拍攝影片，所以在同一個房間討論拍片內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯已經倒在浴缸內，他立即進行CPR，但依舊回天乏術。大馬警方證實，黃明志尿液中驗出4種毒品反應，兩天後，黃明志被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

「最強奶媽」謝薇安一週前就找不到謝侑芯。（圖／翻攝自IG @missingvivian）

黃明志今日也立即發文澄清沒有吸毒，也解釋自己搶救謝侑芯的過程，不過這些說法不但被謝侑芯的經紀人打臉，反問他「在隱瞞什麼？」就連被封為「最強奶媽」的網紅謝薇安也在IG限動發文，指出自己上週一（10/29）就敲黃明志，詢問謝侑芯的下落，但黃明志裝死完全不回應，壞疑他根本就是心裡有鬼，怒噴「他Ｘ的，我真以跟你合作過為恥。」

