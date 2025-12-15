「1週吃6天拉麵」反而瘦5kg！日本正妹偶像公布減重法：絕對不會變胖

日本偶像團體「may in film」成員湊いおり，近來因「一週吃6天拉麵卻成功瘦身」的生活方式引發討論。拉麵在日本向來被視為國民美食，但她的飲食與自律日常，仍讓不少粉絲感到驚訝。

湊いおり外貌甜美、身形纖瘦。（圖片來源：X mif_iori）

湊いおり長期在X分享自己的拉麵日常，經常上傳享用各式拉麵的照片與心得，也因此被粉絲稱為「拉麵系偶像」。她在2025年12月10日發文寫下：「一週吃6天拉麵的偶像，保持中等速度每天跑步，並且抱著絕對不會變胖的強烈意志。」同時公開自己在跑步機上訓練的影片，展現為了維持體態所付出的努力。

廣告 廣告

週6麺のアイドル、まぁまぁな速度で毎日走っていて絶対に太らないという強い意志あり https://t.co/JrHuDshG0s pic.twitter.com/vj8fBwaIj0

— 湊いおり (@mif_iori) December 10, 2025

湊いおり分享日常體重控制法，固定1天只吃2餐，兩餐之間至少間隔10小時，盡量不碰西式甜點，並養成早上跑步的習慣，最低每週3次。在這樣的良好習慣保持下，她「一週吃6天二郎系拉麵卻瘦了5公斤」，自認只要持續這樣的生活方式，就算常吃份量大、口味濃重的二郎系拉麵，體重也不會上升。

湊いおり公開瘦身前後差異。（圖片來源：X mif_iori）

湊いおり同時公開了減重前後的對比照，清楚呈現5公斤的差異。她也曾分享，原本是因為體力不足才開始固定上健身房，沒想到持續運動後，體力提升之餘，體重也跟著下降。她跑步訓練的影片目前已經突破100萬次瀏覽，不少網友佩服她的毅力與自律，大嘆「意志力真的太驚人」。

延伸閱讀

減重15公斤「不用嚴格克制口慾」！4個小技巧讓你快樂飲控，心情好更健康瘦

61歲男星急速減重！靠「極端菜單」2個月狠甩10kg 遭副作用侵襲：才知健康重要