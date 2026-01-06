1週連續襲擾金門海域 海巡艦艇強勢驅離中國海警船

CNEWS204260106a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國海警灰帶襲擾活動不斷，繼去年12月29、30日，藉由軍演侵入我國馬祖、金門烏坵水域後，今（6）日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，再度偵獲中國海警船，於金門周邊海域編隊。海巡署表示，中國海警明顯有侵擾態勢，立即啟動應變機制，調派巡防艇對應拒止並強勢驅離。

海巡署表示，第十二巡防區在今天下午2時許，偵獲中國海警船，於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署；下午3時 10分左右，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船艇，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方，航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署表示，預置的巡防艇立即趨前，採「一對一」併航監控，拒止船艦持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求立即轉向。在海巡全力應對阻止下，中國海警船編隊，約於下午5時12分，轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警在1週內，接連侵擾我國金門水域，片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序。海巡署已嚴正譴責，由於海巡肩負捍衛國家主權的責任及使命，即便是強烈冷氣團來襲，海象惡劣，仍全天候維持高強度的監偵作業與勤務部署，捍衛國家主權，守護自由、民主價值的決心，堅定不移。

照片來源：海巡署提供

