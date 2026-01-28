1週2撞！嘉義西區最會撞路口 業者監視器全都錄

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市西區中正路與西門街口，車禍事故頻傳，不是機車對撞就是轎車與機車的擦撞，路邊剛好有雞排店，老闆就把店外監視器拍到的幾次車禍案件PO上網路平台，光是這星期就發生兩次車禍，去年(114)也有10幾次的撞車事件，希望相關單位能夠想辦法改善。

1月27日下午1點33分，兩輛機車來到路口，誰也沒讓誰，「砰」的一聲對撞在一塊，其中一名騎士彈飛，倒地不起，路過經過的民眾，紛紛上前幫忙，時間再回到1月23日晚上9點06分，一輛機車跟一輛轎車，來到同個路口也發生擦撞，一星期內就兩件車禍，再來到去年2025年，9月26日下午3點21分，也是兩輛機車對撞，往前一個月的，8月5日下午5點20分，同樣是兩輛機車對撞，車禍事故頻傳，就在嘉義市西區，中正路與 西門街口 ，路邊有間知名雞排店，店門口的監視器，成了路口監控，錄下每次的車禍案件，老闆因此在網路平台發文，去年(2025)就有10幾次的撞車事件，希望相關單位能夠想辦法改善，附近民眾也說，確實經常發生車禍。

附近居民說：「車流大還是高峰期的時候比較會發生，有時候都騎很快到十字路口都沒有停。」看看路口地面，有個「停」的大字，但是每位開車的騎車的，幾乎都沒注意也沒減速，加上沒有交通號誌，也因此常常撞車。

嘉義市警察局交通隊副隊長吳俊緯說：「事故肇因均為行經路口未減速或未停讓所致。」不過有民眾質疑，難道路口不能設置交通號誌嗎，

嘉義市政府交通處交通工程科科長賴義龍說：「因路幅狹小且交通流量未達「道路交通標誌標」，「線號誌設置規則」設置交通號誌的條件。」市府交通處表示，後續將繪設岔路標記，增強用路人通過路口時的安全認知，警方還是提醒，行經路口務必減速慢行，才能避免車禍的發生。

