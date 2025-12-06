1週2次！ 華中橋「危險機車彎」 男自摔亡家屬質疑設計不良

台北市 / 綜合報導

台北市一名 鄧 先生，日前載著孫女的彌月蛋糕，準備分送給親朋好友，沿著華中橋從中和騎往萬華不慎在機車道自摔，頭部開放性創傷，送醫搶救不治。我們獨家訪問到 鄧 先生的家屬，他表示過了5天去牽車，又在同一地點親眼目睹車禍，質疑機車道設計不良，點出過彎傾角不足、轉彎空間不夠等問題。對此，北市府新工處回應設計一切合規，會再研議是否有優化改善的空間。

監視器拍下，前一輛機車才剛通過彎道，後面的機車直接自摔，騎士倒地一路滑行，接著再也沒有起來，當事家屬洪先生說：「(岳父)原本是要送彌月蛋糕，那他後輪壓到那個白線之後，他的後輪就直接往行進方向甩出去，就是你根本不會想到騎一個摩托車，一個這麼簡單的彎，就可以把他帶走。」

洪先生想也沒想到，原本是要分送喜訊，卻接到噩耗，5天後他前往移車，又目睹同一地點再發生車禍，造成後方車流回堵。事發就在10月24日，華中橋的機車道上，周圍紐澤西護欄油漆斑駁，一旁人行道也傷痕累累，可見事故不少。

不過機車道原本設計並非如此，先前直行的機車道，在2018年為了銜接水源快速道路新增匝道，調整成有3個彎的機車道，不過彎度過彎，前方視線也會被遮擋，被質疑設計不良。過去沒有護欄時，就曾發生機車騎士過彎摔到汽車道，遭後方轎車撞擊，改良後加裝護欄車禍仍然頻傳。

當事家屬洪先生說：「我們有錢修一條路給人家方便，那我是覺得問題發生了，瑕疵有了，是不是我們可以還給，原本的機車騎士一條安全的路。」北市府工務局新工處規設科科長陳百慶說：「機車引道的路型及線型，皆有符合市區道路設計規範，以及公路橋梁設計規範，至於是否有再優化及改善的空間，我們將再會同交通等相關單位研議。」

機車道過彎傾角不足，車道轉彎空間不夠，彎道視覺死角等等，嚴重危害機車族的安全，洪先生只盼政府能正視並改善問題，別讓其他家庭再經歷相同的悲劇。

