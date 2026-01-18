1週2起性侵！她和男友約會「遭4人輪姦」…交警送14歲少女回家「車內硬上她」

印度清奈1週內發生2起性侵案。示意圖／取自免費圖庫pixabay

印度南部清奈（Chennai）近日發生數起連環性侵案件，先是一名14歲少女與17歲男友見面後失蹤，怎料被警方救出時發現她竟遭男友及3名17歲友人輪姦，接著同城另一名13歲少女則在離家出走慘遭交通警察強制帶到車內及派出所性侵，未料好不容易逃脫並找上男友後，竟又被男友硬上，直到母親報警尋人後，才被警方救出。

根據印度時報（Times of India）等當地媒體報導，清奈一名年僅14歲的少女1月16日和17歲男友約好下午在巴胡爾地區（Bahour）見面，沒想到天黑後遲遲未歸，急得少女父母四處尋找，就連來到少女好友住處也找不到人，隨即報警求助。警方獲報後立即展開調查，最終確認女孩人在巴胡爾，也成功將其救出。

廣告 廣告

警方指出，員警到場後發現少女已失去意識，隨即將其送醫治療，並由院方為其進行必要檢查及提供相關心理與醫療協助。警方循線調查後發現，少女竟是被其男友夥同3名同樣為17歲的朋友鎖在房間內輪姦，而且4人疑似都有吸食毒品；警方已在17日成功逮捕少女男友及2名共犯，並追捕另外2名未參與性侵，但知曉女孩被囚禁的未成年，全案始末仍待調查釐清。

除了巴胡爾，清奈邁拉波爾（Mylapore）也有一名13歲的少女自1月25日離家出走，原本打算暫住男友住處，卻被男友母親拒絕進門，無處可去的少女最後選擇在邁拉波爾的人行道睡覺，被一名交通警察拉曼（Raman）發現後，便提議送少女回家。不料，拉曼竟在車內性侵少女，後來甚至將少女拉到附近的派出所小房間裡二度性侵。

更讓人心疼的是，少女好不容易逃脫後趕緊返回男友身邊，2人私奔至位於庫達洛爾地區（Cuddalore）的親戚住處，沒想到男友竟以「我們就快可以結婚」為由對其性侵。少女母親回家後，發現少女不見人影，為此焦急地報警申報失蹤，經警方循線追查至庫達洛爾後，終於成功救出女孩，後續也成功逮捕拉曼，並依《保護兒童免受性侵害法》（POCSO）拘留少女16歲男友及其母親。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

台南老闆帶乾女兒看房…竟脫褲噁喊「一次就好」想硬上！事後下跪求她媽放過

懷孕3個月「不知孩子的爸是誰」！20歲人妻「被丈夫逼賣淫拍片」…還遭公公亂倫

印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚

中天主播爆收中資違反國安法 「馬德」林宸佑遭搜索收押禁見