1週3杯手搖飲！陸20歲女「手舞足蹈」扭不停 確診糖尿病

中國大陸一名20歲女子，平時一天僅吃一餐，每週至少喝3杯奶茶，確診罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。（示意圖，Pexels）

中國大陸廣東省深圳市一名20歲女子，近期莫名出現不自主手舞足蹈的症狀，體重更以幾乎兩天減一公斤的速度急速下降，就醫後確診為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」，檢查結果顯示，其糖化血紅蛋白高達17.7％，遠超正常值，醫生明確指出，她的病情與長期不健康的生活習慣密切相關。

一天一餐確診糖尿病？

根據陸媒報導，女子雖沒有家族病史，卻長期維持極不健康的生活方式，她平時一天僅吃一餐，每週至少喝3杯奶茶。醫師說明，市售奶茶含糖量極高，女子的飲食與作息長期失衡，血糖先低後高的劇烈波動，對胰臟造成巨大負擔，最終引發高血糖及糖尿病併發症。

為什麼會出現「手舞足蹈」症狀？

「非酮症偏身舞蹈病」是因長期高血糖損傷大腦負責運動控制的神經，導致患者肢體出現類似跳舞的抽動，臨床上多出現在老年人，年輕病例十分少見。

廣告 廣告

目前女子經治療後血糖已降至11.7mmol／L。醫師也藉此呼籲，糖尿病不是老年人的專利，年輕人也應該避免高糖飲食、規律作息與均衡營養，以免出現不可逆的嚴重健康問題。

更多鏡週刊報導

橄欖油怎麼挑？內行曝4招 酸價、標示、條碼都是關鍵

台灣2025代表字出爐！萬人投「這個字」 林郁婷曝「第一反應」：好像能理解

三峽2千坪農地慘遭傾倒「廢瀝青」！ 里長與營造商3人遭羈押禁見