1週6次...房仲爸激戰女業務 運動量好足！她嬌喊：你量體重會變瘦

台南1名房仲業副店長，遭妻子發現他出軌店內女同事，雙方互表情意、甚至發出性暗示，一氣之下提告要求小三賠償100萬元精神慰撫金，近日判決結果出爐。

根據判決書，當事男房仲已為人夫，與妻子育有2名未成年子女，目前仍是已婚狀態，雙方當時都在某房屋任職，男擔任副店長，妻子則是擔任業務，第三者小雪（化名）則是該店銷售開發員。

房仲妻指控，小雪明知與自己和丈夫是夫妻關係，卻跟他傳曖昧、性暗示對話，還發生肉體親密關係，破壞婚姻與家庭圓滿，向小雪請求精神賠償100萬元。

據房仲妻出示的對話截圖，裡面可見小雪與房仲的親密對話，充分展現愛意，雙方還互傳挑逗對話，諸如「回家吃好吃的小豬XX（小雪名字暱稱）」「小弟弟會想我」「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」「很夠，我無力了」「我每天跟小弟弟黏在一起的時間比跟你還長」「人家是一週三次，你一週六次，性福」等。

法官審理後認為，房仲妻所出示之對話紀錄中，雙方都曾提及離婚、老婆等字，可證明小雪已知房仲有家室，而相關對話還影射性行為等，逾越普通異性朋友談話分際，認定已破壞房仲夫妻的婚姻共同生活之圓滿幸福。

至於房仲妻所指控的「肉體親密關係」部分，法官認為，雖有對話及錄音為證，但從對話上無法判斷是否真的有發生性行為，加上小雪否認有肉體上接觸，錄音中之喘息聲也無法確認地點、時間、當事人身分等，難認真有肉體親密接觸發生。

最後法官表示，房仲妻主張小雪侵害配偶權部分足認，但性行為指控缺乏其他積極證據及被否認，難以採認，最後判小雪要賠償20萬元精神賠償金為適當。

