1道菜最低120元起 開平餐飲學生操盤馬年年菜

▲學生示範工法繁複「烏金錦花酥」，這道菜已經跳脫傳統冷盤思維。（圖：開平餐飲學校提供）

作為餐飲教育第一品牌，開平餐飲學校十六日表示，透過高度接軌業界專案式教學，培養出無數具備實戰能力頂尖人才。隨著農曆新年將至，由學生團隊主導馬年年菜也正式推出，這項專案不僅要求學生磨練廚藝技術，還得包辦菜色研發、市場行銷及成本精算。

這次同樣強調全手工、無添加，發表單道售價最低一百二十元起，總共十一道兼具經典與現代風味的菜色，並且提供消費者「自由配」彈性選擇，讓大眾能以平易近人的預算，品嚐到新世代餐飲學子創意成果。

開平餐飲學校指出，這次馬年年菜專案以「經典不照抄、創新有根基」為核心，研發過程採「隨機抽食材」形式激發學生創造力。其中，抽到烏魚子的李耀伶同學不落俗套，跳脫傳統冷盤思維，改以工法繁複的「烏金錦花酥」，將鹹香風味鎖入精緻酥餅中，成功吸引年輕族群目光。

現代飲食取向，學生團隊也下足功夫，像是「黑蒜佛跳牆」即是利用黑蒜自然甘醇讓湯品不過份厚重，風味圓潤又富層次；「芋泥紫米糕」符合健康飲食趨勢，採取減糖配方比例，讓長輩與孩童享用美點時更無負擔。所有菜色均經過校內師長與家長進行口味、技術及商業化潛力多重評選，餐飲製作水準直逼業界。

開平餐飲學校指出，為了能充分展現技藝的學習成果，學生堅持所有菜色皆不含人工添加物，每道菜背後經歷無數次試錯。