1違規加重罰！駕駛痛失40萬 汽車還變廢鐵

立法院去年通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重打擊偽造車牌，台北市交通事件裁決所分享，去年年底曾有民眾使用假車牌遭舉發，不僅車輛沒入變成廢鐵，估計損失40餘萬，還觸犯刑法偽造文書罪，提醒民眾切莫以身試法。

裁決所表示，新修正道路交通管理處罰條例第12條已於114年9月30日上路，違規使用牌照最高罰鍰由新台幣1萬800元提高至3萬6000元，並當場移置保管車輛，另增加併罰汽車駕駛人之規定；其中使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人新台幣7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，如果是偽造「他車」號牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會沒入。

廣告 廣告

裁決所指出，114年11月有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車號牌，將面臨高額罰鍰及車輛沒入，初步估算繳納罰鍰加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬，還觸犯刑法第212條、216條偽造文書罪，後果嚴重，悔不當初。

裁決所提醒，車輛號牌之型式、顏色及編號皆由交通部定之，且號牌為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。籲請民眾切勿購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法，切莫心存僥倖，以身試法，悔不當初。

去年9月30日施行《道路交通管理處罰條例》新規，加重處罰造假車牌行為，使用偽造、變造及矇領車牌罰則最重，將處汽車所有人最高額再加倍的罰鍰，可重罰7萬2000元，並當場移置保管車輛。偽造變造他車車牌將可直接沒入車輛，其他偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是10年內第2次違反規定，也可沒入車輛。

更多中時新聞網報導

隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責

藍心湄悲曹西平失約 小S送花憶風趣

冬日雙城遊 台中戶外沙龍vs.高雄港灣風情