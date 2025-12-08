「1違規」初犯被罰6000元！她委屈到手抖 全場轟：這樣才會痛

生活中心／朱祖儀報導

駕駛行駛在路上應該禮讓行人。（示意圖／資料照）

為洗刷台灣「行人地獄」惡名，只要駕駛沒禮讓行人都會遭重罰。但一名女網友抱怨，最近收到一張「未禮讓行人」罰單，要繳6000元，讓她當場嚇到手抖，自稱是初犯，沒想到竟是最高額的罰款。不過討拍文曝光，反被網友狂轟，「委屈什麼？」

原PO在Dcard發文表示，前幾天收到未禮讓行人的罰單，本以為是小額罰單，結果打開才發現要繳6000元，「我真的嚇到手都在抖。」她後來上網找資料，發現這項違規罰則是1200至6000元，「我是第一次違規，一年內完全沒有任何紀錄，結果就直接給我最高額。」

原PO還說，自己是11月15日違規，但11月24日罰單才寄到，車子的行車紀錄只能留7天，等收到罰單時紀錄都被洗掉了，根本無法確認自己當時是否有疏失，認為整起事件像是「有委屈卻沒地方講」的感覺。

原PO感嘆，沒有證據可以調出來查閱，只能自己吞下6000元罰單，「的確那邊是有行人，但有必要第一次開就開最高嗎？」好奇大家碰到這種狀況是否會申訴，「真的覺得很委屈，所以上來問問大家的意見。」

原PO收到罰單，備感委屈。（圖／翻攝自Dcard）

但眾人紛紛砲轟，「就是要罰這麼重，你下次在斑馬線看到行人才會停啊，不然哪有嚇阻力？如果一次6000跟5次1200感覺就有差了」、「不罰重一點，你怎麼會痛」、「我其實鼓勵多罰一點，有去過國外都知道台灣駕駛有多兇」、「委屈什麼？下次就會知道禮讓行人了吧，看你想繳幾次6000」、「住國外久了過馬路都悠悠哉哉，回台灣過馬路都感覺要被撞死。」

