1遺骸發現2人DNA 香港宏福苑大火增至161死

▲香港宏福苑五級大火，最新通報死亡人數為161人。圖為燒焦的大樓外觀。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，自11月26日發生至今已將近1個月，調查及DNA檢測工作仍在進行，部分遺體因受損嚴重難以辨識，更有遇難者因長時間灼燒而化為灰燼，香港執法部門今（20日）證實，罹難人數增至161人，因為在其中1具遺骸上找到夫妻2人的DNA。

綜合港媒報導，香港警務處處長周一鳴20日在記者會上表示，160具遺骸裡，經科學鑑證後，發現其中1具還有另1人的DNA，經證實為一對夫妻，遂將死亡人數增至161人，DNA科學鑑證仍持續在進行，不排除死亡人數還會增加，若有進展會再公布。

廣告 廣告

周一鳴並指出，有關傷亡查詢中心獲報，仍失聯的6人，其身分已全數確認，當中有5人在這次大火中喪生，剩下1人在火災前2年就已經過世。

至於大樓外牆的棚網及棚架拆除工作，報導指出，目前7棟有燃燒的大樓中，只有4棟開始拆除，考量到安全問題，不能全部同時進行，而且警方還需要繼續檢取有關證物，暫時無法確定何時能完成。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

香港大火160死哀痛 維多利亞港跨年煙火取消 替代方案曝

太惡劣！有人用香港大火現場地址叫外送 外送員氣炸1動作反制

香港大火後有人推這物！網一看狂點頭：比起警鐘不響 寧願用手敲