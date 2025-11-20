「1配菜」成阿兵哥下飯最愛…背後製作方法曝！

生活中心／翁莉婷報導



許多民眾早餐吃粥的時候常常買一些罐頭小菜來搭配，其中常見的紅色條狀醬菜類食物「豆棗」，咬下去鹹甜口感成為不少人的心頭好。近日資深菜販廖炯程在臉書分享1篇關於豆棗的「冷知識」，同時透露豆棗其實就是「炸過豆皮」可以說是古早味「中式太妃糖」，更讚嘆這項美食簡直可以申請「非物質文化遺產」。





稀飯中常見的中式配菜「豆棗」起源於日治時期。（圖／翻攝自臉書廖炯程）





菜販廖炯程在臉書有感而發寫下，住飯店吃著西式早餐結果還是默默走去稀飯區舀一碗，配上醬瓜、肉鬆、麵筋，看到黃色鹹甜的條狀物直接夾一坨，而這個神秘條狀物叫做「豆棗」是不少人兒時的共同記憶也是男生當兵的「掃飯神器」，都留到最後把碗裡稀飯掃乾淨。

貼文曝光後，引起許多網友共鳴。（圖／翻攝自臉書廖炯程）





此外，廖炯程也分享關於豆棗的「製作方法」和「冷知識」，他表示豆棗本體雖然是健康的豆皮但會先進行油炸，工序跟鹹酥雞一樣，再煮一鍋糖加入醬油、鹽、白芝麻、辛香料等，把炸過的豆皮丟下去扒得外皮油亮鹹甜。而豆棗完全是台灣在地發明的特色美食，因為日治時期台灣蔗糖大量生產，於是豆棗就成為時代的創意結晶，甚至外銷到日本。許多網友看到後紛紛留言表示，「以前都把它跟豆枝搞錯」、「豆棗是我的最愛」、「配白飯、白粥、一般乾麵、湯泡麵都很搭」、「台灣之光」。





