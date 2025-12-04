「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃

記者施春美／台北報導

研究發現，每天吃韓式泡菜，能幫助減脂，還能預防糖尿病、脂肪肝。（圖／資料照）

現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。

根據去年刊登於《功能性食品期刊》(Journal of Functional Foods)的研究，是首項針對泡菜對抗肥胖所進行的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，研究對象為90名身體質量指數 (BMI) 在23~30 kg/m²的成年人。受試者每日攝取3千毫克的泡菜粉，分為自然發酵泡菜粉 (S-K) 組、由Leuconostoc mesenteroides KCKM0828菌株發酵的泡菜粉 (LMS-K) 組，持續12週，對照組則攝取乳糖安慰劑。

結果顯示，無論是S-K組或LMS-K組，在體脂肪質量方面都有顯著下降，與安慰劑組相比效果明顯。除了體脂減少之外，泡菜的益菌作用也讓腸道菌相出現正向轉變：攝取泡菜者腸道內有益菌Akkermansia muciniphila的比例上升，而與肥胖相關的壞菌Proteobacteria則顯著下降。

研究人員認為，泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。

