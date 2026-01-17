1隻小強身價竟1台機車！宜蘭「世界級蟑螂展」還有互動體驗 網崩潰：門票有附殺蟲劑嗎…

宜蘭「世界蟑螂特展」展出多種稀有蟑螂品種，顏色多樣且部分會發聲，吸引民眾近距離觀察體驗。（翻攝自臉書/蘭陽動植物王国）

「主辦是不是有反社會人格？」宜蘭「蘭陽動植物王國」推出「世界蟑螂特展」，展出多種全球罕見蟑螂，甚至安排互動體驗活動，其中最稀有品種的價值高達一台機車，引發網路熱議。

宜蘭蟑螂特展有哪些亮點？

園方表示，本次特展收錄了多種不會飛、部分還會發聲的蟑螂品種，從森林裡的「綠寶石」到夢幻高級種蟑螂。主辦單位希望透過展示，讓民眾了解蟑螂生態、打破對牠們的刻板印象。部分高級品種價格驚人，甚至比一台摩托車還貴，吸引昆蟲愛好者與收藏家關注。

此外，特展展出色彩多樣的蟑螂，不再只有咖啡色，還有清爽「馬卡龍綠」的優雅蟑螂，令人眼前一亮。園方也安排近距離觀察與互動體驗，讓參觀者能更直觀理解蟑螂的生活習性與特性。

網友對蟑螂特展反應如何？

活動消息在曝光後，在社群掀爆討論：「我經營脆不是為了看到這個⋯⋯」「我過年還要回壯圍 我不喜歡這則貼文」「宜蘭不能去了，你這個帳號也不能要了」「主辦是不是有反社會人格？」「我不確定這是一個有社會共識的特展」「請問檢舉管道怎麼走」

也有網友以幽默方式回應：「我第一次這麼想報警」「黑冠麻鷺：我要去」「在展場外面販售蟑螂藥💀」「帶著你的蟑螂展離開銀河系」「門票有附殺蟲劑嗎…」「小孩愛吃 已回購」「可以穿拖鞋去嗎」「留友炫耀宜蘭有這麼超前的展覽」就連圖文作家洋蔥也現身留言：「哼，有趣，我熱血沸騰了」

