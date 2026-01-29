1隻身價＝摩托車！「傳說級小強」現身宜蘭 網集體崩潰：有賣殺蟲劑？

記者鄭玉如／台北報導

不少人一看到蟑螂就避之唯恐不及，不過宜蘭的蘭陽動植物王國竟逆勢推出「世界蟑螂特展」，展出來自世界各地的蟑螂品種，不僅有身價高達「一台摩托車」的傳說級蟑螂，還有外型呈現「馬卡龍綠」的特殊品種。消息曝光後立刻掀起熱議，不少網友崩潰直呼「有賣殺蟑特效藥嗎？」

蘭陽動植物王國在臉書及Threads表示，自2026年1月起推出「世界蟑螂特展」，展區集結多種罕見蟑螂，包括身價高達「一台摩托車」的傳說級蟑螂，以及擁有清新「馬卡龍綠」外觀的古巴綠香蕉綠蠊，並同步整理多項蟑螂冷知識，希望讓民眾認識蟑螂多元的樣貌與生活習性。

園方也分享實用小知識指出，若睡前沒有擦嘴或清潔乾淨，蟑螂確實有可能爬上臉部，因嘴角、手指殘留的油脂與食物碎屑，容易吸引蟑螂靠近。過去甚至曾發生嬰兒因嘴邊殘留奶漬，遭蟑螂啃食睫毛的案例，提醒民眾睡前務必刷牙、擦嘴、洗手，也避免躺著進食。

「世界蟑螂特展」消息曝光後，在網路上掀起討論，有些人覺得恐怖，表示「到底想嚇死誰」、「有賣殺蟑特效藥嗎？」、「我雞皮疙瘩都起來了」，也有人認為有趣，「我一定要看到史上最恐怖的蟑螂」、「有些品種真的是難得一見，感謝主辦單位」。

