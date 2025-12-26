1顆痘痘差點害毀容！32歲女擠破「死亡三角區」 半邊臉癱險傷腦

（示意圖非當事人／Pixabay）

臉上的痘痘千萬不要隨便亂擠，否則嚴重感染後果不堪設想。最近美國一名女子德奧利維拉（LindsayDeOliveira）因擠壓長在俗稱「死亡三角區」的痘痘，導致嚴重細菌感染，甚至出現半邊臉部癱瘓的驚險狀況，就醫被告知差點腦傷。事後德奧利維拉拍片將親身經歷分享影音平台，提醒其他人千萬不要輕忽臉部痘痘帶來的風險。

根據外媒《每日郵報》報導，住在美國喬治亞州的32歲女子德奧利維拉日前在影音平台TikTok曬出一段影片，內容提到她某天早上起床，發現鼻子與上唇之間冒出一顆看似普通的小痘痘，外觀並無異常，於是像多數人一樣順手將其擠破。未料隔日患部開始明顯腫脹，臉部甚至出現下垂情況，嚇得她緊急前往急診就醫。

醫師指出，痘痘位置正好位於俗稱的「死亡三角區」，該區域從鼻子延伸至嘴角，血管與顱內相通，一旦細菌經由破皮進入體內，恐引發嚴重感染。德奧利維拉在短短數日內多次就醫，病情仍持續惡化，最終還住院接受治療。

院方初步誤以為德奧利維拉是過敏反應，因她的臉部與嘴唇腫脹相當嚴重，後續檢查才確診為蜂窩性組織炎；這是一種可能擴散至血液、危及生命的細菌感染，必須立即以抗生素治療。當時德奧利維拉幾乎無法控制半邊臉部表情，醫師甚至安排核磁共振檢查，以確認感染未波及眼睛、鼻竇或大腦。

所幸在改用強效抗生素後，德奧利維拉臉上腫脹迅速消退，幾日內臉部外觀大致恢復正常，但藥物副作用讓她不適長達近6個星期。如今德奧利維拉已完全康復，僅留下淡淡疤痕。對此，德奧利維拉強調，這次經驗讓她心有餘悸，並呼籲其他人，「拜託不要再擠死亡三角區的痘痘，真的不值得冒這個風險。」

