1顆細胞變出1400萬顆！科學家突破量產「癌細胞殺手」技術

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科技媒體《SciTechDaily》報導，癌症免疫療法在量產化路徑取得突破性進展。科學家開發出一種能將 CD34+造血幹細胞(HSPCs)高效誘導為「癌細胞殺手」(自然殺手細胞，NK cells)的新技術，解決了長期以來細胞治療產量極低、價格高昂的致命傷。

這項研究由中國科學院(CAS)王金勇教授團隊執行，發表於頂尖期刊《自然生物醫學工程》(Nature Biomedical Engineering)。研究指出，傳統療法需從成人血液或臍帶血中提取成熟細胞，但因捐贈者差異大且處理過程複雜，產量極其有限。新策略是將「戰場」提前，直接對早期的造血幹細胞進行基因改造。

廣告 廣告

實驗數據證實，單一造血幹細胞在14天內能產出多達1400萬個誘導癌細胞殺手(iNK)，或是760萬個具備精準導航能力的CAR-iNK細胞。這項數據意味著，在理論模型推算中，僅需1份標準臍帶血單位的1/5，就能產出供應數千甚至上萬劑的治療劑量。這種「工廠化」的生產邏輯，讓原本高不可攀的免疫治療，未來有機會像平價藥物一樣規模化生產。

除了產能驚人，該技術更在製程成本上展現震撼數據。由於基因改造階段提前，所需的病毒載體量相較於改造成熟細胞，竟然降低了14萬分之1至60萬分之1。這項指標直接影響了治療的終端售價，為癌症免疫療法的「平價化」提供了實質技術支撐，有望擊碎長期阻礙癌友就醫的高價醫療牆。

在人類B細胞急性淋巴性白血病(B-ALL)的小鼠模型中，量產出的CAR-iNK細胞展現了強大的抗癌活性，不僅成功抑制腫瘤生長，更顯著延長了實驗動物的存活期。

專家指出，雖然這項技術在理論與動物實驗中表現優異，但目前仍處於前臨床研究階段。該療法尚未正式通過人體試驗，其在人類體內的長期安全性與有效性，仍需經過嚴謹的臨床觀察與監管審核。科學界正密切觀察這項「1變1400萬」的量產技術，是否能成為下一代抗癌利器。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

健康網》燕麥「超級食物」 降血糖抗發炎

健康網》橄欖油怎麼吃才健康？ 醫曝每日建議量與正確用法

Costco將興建「巨型加油站」 當地居民不爽了

