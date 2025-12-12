1顆都不買！「這國水果」台灣今年進口量狂瀉98%

台灣對南非的蘋果進口金額狂砍98%。（示意圖／pexels）





南非近年多次配合中國對我國施壓，包括要求台灣駐處撤離首都、調降官方稱謂等作為，使雙邊關係迅速惡化。我國原本宣布將祭出晶片出口禁令，但因南非緊急求談而暫緩。不過經貿上的變動已經出現，今年前11月台灣幾乎完全停止向南非採購蘋果相關產品，新鮮蘋果進口量更是從去年的上億台幣規模直接掉到零。

根據農業部的最新統計資料，今年前11月台灣進口的生鮮蘋果、蘋果乾、冷凍蘋果及蘋果汁總計14.7萬噸，但南非在這些品項的占比幾近消失。而南非去年新鮮蘋果還有754.5萬美元（約新台幣2億3517萬元）的輸台規模，今年完全沒有任何新鮮蘋果進口紀錄。

台灣反擊南非政府做出的一系列打壓、降等，祭出晶片制裁，禁止晶片出口到南非，雖然因為南非方面緊急要求協商，這項制裁暫時沒有繼續執行，但農業貿易上的變化已經出現。

今年台灣唯一從南非進口的品項只剩蘋果汁，價格約12萬美元，比起去年同期773.8（約新台幣2億4419萬元）萬美元，狂砍98.4%。台灣在進口新鮮蘋果方面，積極尋找替代市場，如紐西蘭、智利等國。以紐西蘭為例，紐西蘭去年前11個月蘋果產品進口額為新台幣21億元，今年同期飆到新台幣32億元，進口量狂漲超過52%。

